Il 6 gennaio l’Epifania di solidarietà dello Ior Una lotteria che aiuta la Romagna a combattere il cancro

Il 6 gennaio, lo Ior presenta l’Epifania di solidarietà, una lotteria che sostiene la lotta contro il cancro in Romagna. Un’iniziativa che coniuga la tradizione delle festività con un gesto di solidarietà, contribuendo a finanziare progetti e attività dell’Istituto oncologico romagnolo. Un’occasione per condividere un momento di speranza e supporto, avvicinando la comunità a un obiettivo comune di cura e prevenzione.

