Il 6 gennaio al Montefiore l’estrazione della Lotteria Ior

Il 6 gennaio al Montefiore si terrà l’estrazione dei premi della Lotteria IOR, un’iniziativa solidale promossa dall’Istituto Oncologico Romagnolo. L’evento sostiene la ricerca scientifica e la lotta contro il cancro, contribuendo direttamente ai progetti dell’IRST di Meldola. Un’occasione per vivere l’Epifania con spirito di solidarietà, speranza e sostegno alla ricerca, attraverso un momento di condivisione e partecipazione.

Sarà un'Epifania all'insegna della fortuna e della solidarietà quella programmata dall' Istituto Oncologico Romagnolo: il 6 gennaio infatti sarà il giorno fatidico dell'estrazione dei premi della grande Lotteria Solidale, il gioco che sostiene la ricerca scientifica e la lotta contro il cancro che si tiene ogni giorno nei laboratori dell'IRST di Meldola. Per quanto riguarda la provincia di Forlì-Cesena è stata scelta come location il Centro Commerciale Montefiore di via Lucchi 335, che dalle 11 del giorno dell'Epifania si trasformerà nella sede in cui la Dea Bendata deciderà i 22 biglietti vincenti degli altrettanti premi in palio, tra cui il più prestigioso un'automobile Fiat Pandina messa a disposizione in collaborazione con la concessionaria Pulzoni Antonelli.

