Il genio dannato di Betty Mabry
Verso la fine degli anni ’60, la figura di Miles Davis, icona indiscussa del jazz, si confronta con una nuova generazione di artisti e influenze che stanno trasformando il panorama musicale. Tra queste, Betty Mabry emerge come una presenza innovativa e audace, contribuendo a ridefinire i confini dell’espressione artistica e musicale di quell’epoca. La sua storia e il suo ruolo nel contesto culturale rappresentano un aspetto significativo di quel periodo di cambiamenti profondi.
Verso la fine degli anni 60 la fama planetaria del grande Miles Davis, indiscusso numero uno del jazz per oltre due decenni, rischia di essere oscurata dall’onda rivoluzionaria di. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
Leggi anche: Spray al peperoncino, evacuato l’istituto Betty Ambiveri: è il secondo giorno consecutivo
Leggi anche: Betty Boop è libera, ma il suo destino è molto simile agli altri personaggi con il copyrifght scaduto
Il genio dannato di Betty. Talento e ostinazione. Mrs. Davis si liberò dello spettro del marito e poi fece tutto da sé. La regina del funk dimenticata. L'articolo di Francesca d’Aloja è sul Foglio del Weekend https://edicoladigitale.ilfoglio.it/ - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.