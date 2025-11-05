Spray al peperoncino evacuato l’istituto Betty Ambiveri | è il secondo giorno consecutivo
Presezzo. Per il secondo giorno consecutivo l’istituto Betty Ambiveri a Presezzo è stato evacuato dopo che qualcuno ha spruzzato spray al peperoncino negli ambienti scolastici. L’allarme, nella mattina di mercoledì 5 novembre, è scattato pochi minuti prima delle 11. Coinvolti alcuni studenti, almeno una decina tra i 15 e i 18 anni, con irritazione agli occhi e bruciori alla gola con ogni probabilità causati dalla sostanza urticante. La centrale di Areu ha inviato sul posto i vigili del fuoco, le auto mediche e le ambulanze. Non ci sarebbero intossicati critici, ma alcuni studenti sono ancora in valutazione e dovrebbero essere ospedalizzati. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
