Presezzo. Per il secondo giorno consecutivo l’istituto Betty Ambiveri a Presezzo è stato evacuato dopo che qualcuno ha spruzzato spray al peperoncino negli ambienti scolastici. L’allarme, nella mattina di mercoledì 5 novembre, è scattato pochi minuti prima delle 11. Coinvolti alcuni studenti, almeno una decina tra i 15 e i 18 anni, con irritazione agli occhi e bruciori alla gola con ogni probabilità causati dalla sostanza urticante. La centrale di Areu ha inviato sul posto i vigili del fuoco, le auto mediche e le ambulanze. Non ci sarebbero intossicati critici, ma alcuni studenti sono ancora in valutazione e dovrebbero essere ospedalizzati. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

© Bergamonews.it - Spray al peperoncino, evacuato l’istituto Betty Ambiveri: è il secondo giorno consecutivo