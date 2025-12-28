Betty Boop è libera ma il suo destino è molto simile agli altri personaggi con il copyrifght scaduto

Con l’ingresso nel pubblico dominio di Betty Boop e altri protagonisti degli anni 1930, opere, personaggi e contenuti storici diventano di uso libero. Questa novità permette di reinterpretare e trasformare questi classici, inclusi possibili adattamenti inediti o tematiche diverse, ampliando le possibilità creative e di utilizzo senza restrizioni di copyright.

