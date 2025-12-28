Betty Boop è libera ma il suo destino è molto simile agli altri personaggi con il copyrifght scaduto
Con l’ingresso nel pubblico dominio di Betty Boop e altri protagonisti degli anni 1930, opere, personaggi e contenuti storici diventano di uso libero. Questa novità permette di reinterpretare e trasformare questi classici, inclusi possibili adattamenti inediti o tematiche diverse, ampliando le possibilità creative e di utilizzo senza restrizioni di copyright.
Betty Boop e altri classici del 1930 entrano nel pubblico dominio: libri, film, musica e personaggi storici ora possono essere liberamente usati, reinterpretati e trasformati, anche in versione horror. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Dal primo gennaio Pluto e Betty Boop liberi dal copyright https://gazzettadelsud.it/p=2149146 - facebook.com facebook
