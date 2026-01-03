Fiamma Olimpica 2026 nelle Marche | tappe del 4 gennaio da Ascoli ad Ancona orari e percorsi

La Fiamma Olimpica 2026 attraverserà le Marche il 4 gennaio, con tappe che vanno da Ascoli Piceno ad Ancona. Di seguito, vengono riportati orari e percorsi dettagliati, offrendo informazioni utili per seguire il percorso della fiaccola nel territorio marchigiano. Un’occasione per vivere un momento simbolico e condiviso, nel rispetto delle normative e delle tradizioni locali.

Ancona, 3 gennaio 2026 - Domani le Marche diventano uno dei cuori pulsanti del viaggio della Fiamma Olimpica di Milano-Cortina 2026. Una giornata lunga, intensa, che attraverserà la regione da sud a nord seguendo un tracciato preciso, scandito da orari, strade e piazze che per qualche ora cambieranno volto, trasformandosi in un palcoscenico olimpico a cielo aperto. Dall'entroterra alla costa, il passaggio della torcia toccherà Ascoli Piceno, San Benedetto del Tronto, Fermo, Civitanova Marche, Macerata e Ancona, coinvolgendo migliaia di persone lungo le arterie più rappresentative delle città.

