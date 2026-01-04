Claudia Romero, 58 anni, rappresenta la comunità venezuelana a Firenze. Con il suo accento che rivela origini e storie diverse, testimonia un percorso di integrazione e rinascita. La frase

di Antonio Passanese Claudia Romero ha 58 anni, un accento che racconta due mondi e una forza incrollabile negli occhi. È nata a Caracas e da 36 anni vive a Firenze, dove lavora come architetto sanitario per una società di ingegneria che progetta ospedali. Ma la sua vera missione – quella che le brucia dentro – è un'altra: la difesa dei diritti umani, la lotta contro la fame, la tortura e la paura nel suo Venezuela. Quando ieri mattina gli Stati Uniti hanno colpito i centri nevralgici del regime di Nicolas Maduro, il telefono di Claudia ha iniziato a squillare senza sosta. Messaggi, chiamate, voci da un Paese che per anni ha resistito nel silenzio.

I venezuelani fiorentini: "Non si tratta di un'invasione. Stiamo riacquistando la libertà"

