Dopo l’esonero di Enzo Maresca, i tifosi del Chelsea esprimono disagio e insoddisfazione nei confronti della proprietà. La protesta si concentra sulle scelte della dirigenza, ritenute poco trasparenti e dannose per il club. La frattura tra sostenitori e gestione evidenzia le difficoltà di un progetto giudicato insostenibile, mentre i tifosi promettono di opporsi a ulteriori decisioni che compromettono il futuro della squadra.

È rottura tra tifosi e dirigenza del Chelsea. Dopo l’esonero di Enzo Maresca, il quarto in meno di quattro anni, esplode la protesta contro un progetto giudicato instabile, costoso e senza risultati proporzionati. I sostenitori denunciano spese record, caos manageriale e una strategia basata sulla quantità più che sulla qualità. Il 17 gennaio, a Stamford Bridge, è prevista una manifestazione pacifica per chiedere un cambio di rotta e una visione all’altezza della storia del club. Lo racconta Le Parisien “Potremmo accettare tutto questo nel primo anno del progetto, non nel quarto”. Il quarto allenatore esonerato dai Blues in meno di quattro anni, da quando Todd Boehly ha preso il posto di Roman Abramovich. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - I tifosi del Chelsea contro la proprietà dopo l’esonero di Maresca: “Abbiamo fermato la SuperLega, fermeremo anche loro”

Leggi anche: Maresca Juventus: dopo l’esonero di Tudor, riemergono le voci sull’attuale allenatore del Chelsea. Ma ecco la verità sul futuro della panchina bianconera

Leggi anche: Enzo Maresca, addio col botto al Chelsea: l’allenatore italiano lascia in polemica con la proprietà

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

I tifosi del Chelsea contro la proprietà dopo l’esonero di Maresca: “Abbiamo fermato la SuperLega, fermeremo anche loro” - I tifosi del Chelsea: "Abbiamo fermato la SuperLeague, fermeremo anche questa dirigenza". ilnapolista.it