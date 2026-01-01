Enzo Maresca addio col botto al Chelsea | l’allenatore italiano lascia in polemica con la proprietà

Da secoloditalia.it 1 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Enzo Maresca si è ufficialmente separato dal Chelsea, concludendo il suo incarico in modo respinto e polemico nei confronti della proprietà. La decisione è stata comunicata alla vigilia della sfida contro il Bournemouth, segnando un cambiamento significativo per il club e il tecnico italiano, che aveva assunto il ruolo di allenatore.

Enzo Maresca lascia il Chelsea, un allontanamento definitivo che è arrivato alla vigilia della partita col Bournemouth. L’allenatore, tra i più noti del 2025 nell’ambiente calcistico, ha appena vinto la Conference league e un Mondiale per club. Insomma, non dovrebbe andare via sconsolato, anche se il suo vice, Wilfredo Caballero, dopo l’ultimo match aveva detto che Maresca non si sentisse benissimo. Adesso, la separazione dai The Blues è diventata ufficiale. Enzo Maresca lascia il Chelsea: che è successo?. Anche se nel comunicato del Chelsea si parla di una separazione consensuale, secondo il Corriere della sera  ci sono altre motivazioni. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

enzo maresca addio col botto al chelsea l8217allenatore italiano lascia in polemica con la propriet224

© Secoloditalia.it - Enzo Maresca, addio col botto al Chelsea: l’allenatore italiano lascia in polemica con la proprietà

Leggi anche: Enzo Maresca dà l’addio al Chelsea: dopo i trionfi in Conference e al Mondiale per club, decisive le tensioni con la dirigenza

Leggi anche: Clamoroso al Chelsea, Enzo Maresca potrebbe presentare le dimissioni

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

enzo maresca addio bottoEnzo Maresca dà l’addio al Chelsea: dopo i trionfi in Conference e al Mondiale per club, decisive le tensioni con la dirigenza - Dopo i successi in Conference League e Mondiale per club, l'allenatore italiano si separa dai Blues per contrasti sulla gestione ... ilfattoquotidiano.it

enzo maresca addio bottoIl 2026 in Premier inizia col botto: Maresca ad un passo dall'addio al Chelsea - Il 2026 inizia con una clamorosa notizia che arriva dall'Inghilterra: secondo quanto riportato da Sky Sports UK Enzo Maresca è ad un passo. tuttomercatoweb.com

enzo maresca addio bottoChelsea, ufficiale l’addio di Maresca: il comunicato - Si sono ufficialmente separate le strade dell’allenatore italiano e del club inglese, in seguito a delle ... gianlucadimarzio.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.