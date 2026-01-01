Enzo Maresca addio col botto al Chelsea | l’allenatore italiano lascia in polemica con la proprietà
Enzo Maresca si è ufficialmente separato dal Chelsea, concludendo il suo incarico in modo respinto e polemico nei confronti della proprietà. La decisione è stata comunicata alla vigilia della sfida contro il Bournemouth, segnando un cambiamento significativo per il club e il tecnico italiano, che aveva assunto il ruolo di allenatore.
Enzo Maresca lascia il Chelsea, un allontanamento definitivo che è arrivato alla vigilia della partita col Bournemouth. L’allenatore, tra i più noti del 2025 nell’ambiente calcistico, ha appena vinto la Conference league e un Mondiale per club. Insomma, non dovrebbe andare via sconsolato, anche se il suo vice, Wilfredo Caballero, dopo l’ultimo match aveva detto che Maresca non si sentisse benissimo. Adesso, la separazione dai The Blues è diventata ufficiale. Enzo Maresca lascia il Chelsea: che è successo?. Anche se nel comunicato del Chelsea si parla di una separazione consensuale, secondo il Corriere della sera ci sono altre motivazioni. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
