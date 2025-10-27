Maresca Juventus | dopo l’esonero di Tudor riemergono le voci sull’attuale allenatore del Chelsea Ma ecco la verità sul futuro della panchina bianconera

Juventusnews24.com | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Maresca Juventus: dopo l’esonero di Tudor tornano le voci sullattuale tecnico del Chelsea. La verità sul futuro della panchina juventina. Un bivio strategico, una scelta che plasmerà il futuro. La Juventus, dopo l’esonero di Igor Tudor, non cerca solo un nome per la panchina, ma valuta anche quale tipo di progetto avviare. Come spiegato dall’esperto di mercato Matteo Moretto, la dirigenza bianconera è di fronte a due possibili strade: un contratto “ponte” fino a fine stagione, o una soluzione pluriennale immediata. QUI:  Esonero Tudor, terremoto in casa Juventus! La ricostruzione di quanto successo e chi sarà il nuovo allenatore – VIDEO di Marco Baridon Due strategie sul tavolo: contratto breve o progetto a lungo termine?. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

maresca juventus dopo l8217esonero di tudor riemergono le voci sull8217attuale allenatore del chelsea ma ecco la verit224 sul futuro della panchina bianconera

© Juventusnews24.com - Maresca Juventus: dopo l’esonero di Tudor, riemergono le voci sull’attuale allenatore del Chelsea. Ma ecco la verità sul futuro della panchina bianconera

Contenuti che potrebbero interessarti

maresca juventus dopo l8217esoneroMaresca se lo porta alla Juve: affare da 35 milioni - Il club bianconero pensa ai rinforzi di mercato, a Torino può arrivare un innesto importante dal Chelsea insieme al nuovo allenatore ... Scrive juvelive.it

maresca juventus dopo l8217esoneroJuventus, piano Maresca per il futuro: come cambiano le quote esonero Tudor - La Juventus pensa a Maresca per il futuro, facendo salire l'attenzione attorno al possibile esonero di Tudor: le quote aggiornate ... Riporta assopoker.com

maresca juventus dopo l8217esoneroMaresca si porta il centrocampista alla Juventus: svolta bianconera - La stagione è iniziata da poco, ma già iniziano a circolare voci riguardanti quella prossima, quando potrebbe esserci l’ennesima rivoluzione Igor Tudor ha firmato in estate il contratto che lo lega al ... Segnala juvelive.it

Cerca Video su questo argomento: Maresca Juventus Dopo L8217esonero