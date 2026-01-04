I programmi più visti on demand nel 2025? Trionfa Uomini e donne seguito dalla soap turca Tradimento e la serie tv cult Mare fuori 5

Nel 2025, i programmi più seguiti in streaming in Italia includono “Uomini e Donne”, la soap turca “Tradimento” e la serie “Mare Fuori 5”. La fruizione di contenuti on demand è ormai una consuetudine domestica, integrando anche i programmi tradizionali nelle rilevazioni di ascolto come Auditel, che considera visualizzazioni su dispositivi diversi dalla televisione tradizionale.

Ormai seguire in streaming le serie tv è diventata abitudine nelle case degli italiani. Ma anche i programmi “storici” della televisione generalista vivono di vita propria on demand, tanto che i dati ormai vengono anche conteggiati nelle rilevazioni Auditel che che non tengono più conto soltanto di chi guarda i programmi in tv, ma anche su smartphone, tablet e pc. Ed ecco che le cose si fanno interessanti. Quali sono stati i programmi più visti on demand nel 2025? A stilare la classifica tratta dall’Annuario della Tv, riportata da Il Corriere della Sera, è Massimo Scaglioni, professore ordinario presso la Facoltà di Scienze Linguistiche e Letterature Straniere dell’Università Cattolica di Milano, dove insegna Storia dei media (Laurea Triennale) ed Economia e marketing dei media e delle industrie creative (Laurea Magistrale). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

