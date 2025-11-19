Ascolti TV Total Audience | Martedì 18 Novembre 2025 Uomini e Donne vola +111K e guida la classifica dei programmi più visti
La serata di martedì 18 novembre 2025 conferma il dominio Rai nella total audience. Il Commissario Ricciardi 3, in onda su Rai 1, conquista 3.292.000 spettatori pari al 18.99% di share. Su Canale 5, il film La Notte nel Cuore ottiene 2.320.000 spettatori e il 15.73%, rivelandosi un risultato comunque solido per la rete. Le altre reti: Belve e Le Iene in crescita. Su Rai 2, dopo una presentazione di 19 minuti a 1.174.000 spettatori (5.5%), Belve tiene incollati 1.286.000 spettatori, pari all’ 8.47%. Su Italia 1, dopo l’anteprima di 42 minuti a 1.068.000 spettatori (4.98%), Le Iene totalizza 1.179. 🔗 Leggi su Tivvusia.com
