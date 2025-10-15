Tradimento gran finale | quando e come finisce la soap turca di Canale 5? Quale serie tv amatissima la sostituirà?
Quando finisce Tradimento? La domanda che molti fans della soap turca con Vahide Percin si stanno facendo è più che legittima, visto che l’amatissima serie sta per giungere alle sue battute finali. Ecco allora qual è la data in cui andrà in onda l’ ultima puntata di Tradimento, come finisce la dizi turca e quale altra amatissima serie prenderà il suo posto. Tradimento, quando finisce?. Iniziamo con il rispondere alla prima domanda: quando vedremo l’ultima puntata di Tradimento? Nonostante l’allungamento strategico messo in atto da Mediaset per prolungare la serie televisiva turca con Vahide Percin, mettendola in stand-by nei mesi estivi, il finale si avvicina inesorabilmente. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
Scopri altri approfondimenti
"Colpo a tradimento" di Harlan Coben La verità può uccidere... New York, oggi. Valerie Simpson, una giovane stella del tennis, sogna il grande ritorno sui campi da gioco. Sta valutando l'idea di scegliere Myron Bolitar come agente sportivo, quando viene assa - facebook.com Vai su Facebook
Tradimento, quando finisce su Canale 5: il gran finale della soap previsto il 28 novembre - La soap turca Tradimento si avvia verso il suo attesissimo finale, segnato dalla scoperta della verità sul figlio di Guzide ... it.blastingnews.com scrive
Ecco come finisce Tradimento - Tutto sul gran finale di Tradimento, in onda in prima serata su Canale 5 nelle prossime settimane. Come scrive davidemaggio.it
Tradimento quando finisce in Italia? Svelata la data ufficiale, già scelta la serie che la sostituirà - Nonostante l’allungamento ideato da Mediaset per lasciare in onda il più a lungo possibile la serie tv turca con Vahide Percin il finale si sta avvicinando. msn.com scrive