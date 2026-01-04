Guasto ad Oriodecine di voli annullati

Un problema tecnico all'aeroporto di Orio al Serio di Bergamo ha causato disagi significativi nelle operazioni. In totale, sono stati registrati 63 voli in arrivo con ritardi, cancellazioni o dirottamenti, e 39 voli in partenza sono stati cancellati o riprogrammati tra ieri sera e questa mattina. La situazione ha influenzato il traffico aereo, evidenziando l'importanza di monitorare gli aggiornamenti per eventuali variazioni.

11.48 Problema tecnico all'aeroporto di Orio al Serio (Bergamo). In tutto, 63 i voli in arrivo hanno registrato ritardi,cancellazioni o dirottamenti su altri scali e 39 quelli in partenza cancellati o riprogrammati, tra ieri sera e stamane. Si è trattato di un "problema tecnico al sistema di avvicinamento strumentale Enav generatosi poco prima delle 18 di ieri" e da "contestuali condizioni di bassa visibilità in pista" (nebbia,ndr) Così Sacbo, società di gestione dello scalo. Il problema è stato "risolto intorno alla mezzanotte", aggiunge Sacbo.

