Guasto tecnico e nebbia a Orio al Serio cancellati decine di voli | disagi anche per la Sicilia

A Orio al Serio, a causa di un guasto tecnico al sistema di avvicinamento e della nebbia, sono stati cancellati o ritardati numerosi voli nelle ultime ore. In totale, 63 voli in arrivo hanno subito variazioni o dirottamenti, mentre 39 partenze sono state cancellate o riprogrammate. La situazione ha causato disagi anche per i voli diretti verso la Sicilia, complicando la normale operatività dello scalo bergamasco.

Sono in tutto 63 i voli in arrivo che hanno registrato ritardi, cancellazioni o dirottamenti su altri scali e 39 quelli in partenza cancellati o riprogrammati, tra ieri sera e questa mattina, all’ aeroporto di Orio al Serio (Bergamo) a causa di un «problema tecnico al sistema di avvicinamento strumentale Enav generatosi poco prima delle 18 di sabato» e dalle «contestuali condizioni di bassa visibilità. 🔗 Leggi su Feedpress.me

