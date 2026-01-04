Il malfunzionamento del radar ha causato disagi all’aeroporto di Orio al Serio nella serata di sabato 3 gennaio, con numerosi voli cancellati o dirottati. La situazione ha creato disordine nel traffico aereo locale, influenzando i viaggi di molti passeggeri. L’aeroporto sta lavorando per risolvere il problema e ripristinare la normale operatività.

Orio al Serio (Bergamo), 4 gennaio 2026 – Guasto al radar: caos nel traffico aereo a Orio al Serio nella serata di ieri, sabato 3 gennaio. Voli cancellati, dirottati e ritardati. Un problema tecnico al sistema di avvicinamento strumentale Enav ha causato problemi ai voli in arrivo, 34 dei quali sono stati dirottati su altri scali, 21 cancellati e 8 ritardati e rischedulati nella mattinata odierna, domenica 4 gennaio. Di conseguenza, risultano inoltre cancellati 26 voli in partenza, mentre 6 sono stati operati da altri scali e altri 7 riprogrammati nella giornata di oggi. Il guasto. Il guasto si è verificato p oco prima delle 18. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Guasto al radar, caos all’aeroporto di Orio al Serio: cancellati e dirottati decine di voli

