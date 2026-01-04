Gli chiedono di Lucca e Lang | arriva la risposta in diretta di Manna

Manna fornisce una risposta in diretta sulla sfida tra Lucca e Lang, offrendo aggiornamenti precisi e tempestivi. Nel frattempo, si avvicina il match tra Lazio e Napoli, con Sarri che torna ad affrontare il passato nel tentativo di ottenere il massimo risultato. Un appuntamento importante per gli appassionati di calcio, pronti a seguire ogni dettaglio della partita e delle vicende legate alle squadre coinvolte.

Tutto pronto per il fischio d’inizio della sfida tra Lazio e Napoli. Sarri affronta il proprio passato con l’obiettivo di portare a casa più punti possibili. Conte, invece, vuole i tre punti per mandare un messaggio a Inter e Milan. Nel frattempo, la società partenopea lavora per sfruttare al meglio la finestra invernale di mercato. Giovanni Manna sarebbe felice di accontentare Conte, ma non sarà semplice. Il direttore sportivo azzurro è intervenuto ai microfoni di ‘DAZN’ prima della partita. Lang in uscita? Manna chiarisce la situazione. Il Napoli ha cambiato assetto ed è tornato a vincere, ne ha parlato Giovanni Manna prima di Lazio Napoli: “Abbiamo trovato un assetto diverso in un momento di emergenza. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Gli chiedono di Lucca e Lang: arriva la risposta in diretta di Manna Leggi anche: “La limitazione è un grandissimo paradosso. Lang e Lucca via? Non lo escludo”: Manna polemico sul mercato del Napoli Leggi anche: Cremonese Napoli, Manna: «Mercato bloccato è davvero un paradosso. Su Lang e Lucca posso dire una cosa» Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Elmas diventa un meme, guardate cosa ha pubblicato sui social | FOTO. Monfrecola: “Lang e Lucca, adattamento mancato. Al Napoli serve vendere e puntare su giovani da plusvalenza” - A StileTv, nel corso della trasmissione “Salite sulla Giostra” di Raffaele Auriemma, è intervenuto Alessandro Monfrecola, ex intermediario di Lozano ed esperto di calcio olandese ... msn.com

Lang, Frattesi, Lucca, Dybala, Ryerson: le 5 trattative che vi siete persi oggi (02/01) - Lang pare essere sempre più lontano dal Napoli e il Galatasaray è all'orizzonte. eurosport.it

