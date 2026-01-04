Giulia Valleriani, 21 anni, si affaccia per la prima volta alla Coppa del Mondo di slalom, ottenendo la qualificazione alla seconda manche a Kranjska Gora. Classe 2004, con già una vittoria in Coppa Europa, rappresenta una giovane promessa dello sci alpino italiano. Questo risultato segna un importante passo nel suo percorso agonistico, dimostrando crescita e determinazione in una competizione di alto livello.

La classe 2004 Giulia Valleriani, con il pettorale numero 40, ha centrato quest’oggi la prima qualificazione della carriera alla seconda manche di uno slalom di Coppa del Mondo nello slalom speciale femminile di Kranjska Gora, in Slovenia. La laziale si è classificata ventesima a 2?69 dall’ elvetica Camille Rast, ed al sito federale ha commentato quanto fatto: “ Ho perso un po’ il ritmo nella parte finale, ma in alto nonostante qualche errore ho cercato di tenere alto il ritmo e seguire l’istinto “. L’azzurra ha vinto in stagione uno slalom in Coppa Europa, il 7 dicembre 2025 a Mayrhofen Hippach, in Austria, poi un paio di settimane dopo nei due slalom del 19 e 20 dicembre, della Valle Aurina Ahrntal, in Italia, si è posizionata, rispettivamente, quarta e terza. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Giulia Valleriani nome nuovo dello slalom: prima qualificazione a 21 anni. E in Coppa Europa ha già vinto

Giulia Valleriani terza nello Slalom in Valle Aurina - Ancora un podio per l’Italia nello slalom femminile di Coppa Europa che si è disputato in Valle Aurina e che ha visto quattro azzurre classificarsi nelle prime quindici posizioni. latinaoggi.eu