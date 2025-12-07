In Coppa Europa vince solo l’Italia! Spunta Giulia Valleriani nello slalom di Mayrhofen

L’Italia piazza il poker nella Coppa Europa femminile di sci alpino. Continua l’incredibile momento della squadra azzurra che conquista il quarto successo su quattro gare nel circuito continentale. Questa volta a salire sul gradino più alto del podio, per la prima volta in carriera, è Giulia Valleriani, che completa una fantastica rimonta nella seconda manche e trionfa nello slalom di MayrhofenHippach. La ventunenne laziale aveva chiuso al settimo posto a metà gara ed è stata strabiliante nella seconda manche, imponendosi anche con distacchi importanti sulle avversarie. Al secondo posto ha concluso l’austriaca Leonie Raich, staccata di 61 centesimi dall’azzurra, recuperando comunque tre posti nella seconda manche. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - In Coppa Europa vince solo l’Italia! Spunta Giulia Valleriani nello slalom di Mayrhofen

