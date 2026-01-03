Venezuela forti esplosioni a Caracas | Gravissimo attacco degli Stati Uniti
Nella notte a Caracas si sono verificati numerosi scoppi, accompagnati da suoni simili a sorvoli aerei. Le esplosioni sono state percepite come molto intense, suscitando preoccupazione tra i residenti. Al momento, non sono stati ufficialmente confermati dettagli sull’origine degli eventi. La situazione resta sotto osservazione mentre le autorità monitorano la situazione e forniscono aggiornamenti ufficiali.
Forti esplosioni nella notte a Caracas, capitale del Venezuela. E nello stesso momento sono stati avvertiti rumori simili a quelli di un sorvolo aereo, raccontano i testimoni. I fatti sarebbero avvenuti intorno alle 2 di notte, le 7 in Italia. Esplosioni che si registrano dopo che il presidente Usa, Donald Trump, ha dispiegato una flottiglia navale nei Caraibi e ha paventato l’ipotesi di attacchi terrestri contro il Venezuela. Nelle scorse ore, Trump ha detto che il presidente venezuelano Nicolas Maduro ha i giorni “contati”. Le esplosioni sono continuate fino a circa le 2.15 di notte. Sui social sono state pubblicate immagini di grandi incendi con colonne di fumo, anche se non è possibile localizzare con esattezza i luoghi in cui sono divampati i roghi. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
VENEZUELA | Il presidente venezuelano Nicolás Maduro si è dichiarato "pronto" a discutere di lotta alla droga, petrolio e accordi economici con Washington durante un'intervista televisiva trasmessa ieri, nel mezzo di una crisi con gli Stati Uniti, che stanno ese - facebook.com facebook
