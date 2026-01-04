Giovane aggredito caos nella zona della movida | indaga la polizia

Nella notte di sabato 3 gennaio, nel centro di Brindisi, si è verificata un’aggressione che ha coinvolto un giovane. La polizia sta conducendo le indagini per chiarire i fatti e accertare eventuali responsabilità. L’episodio ha provocato scompiglio nella zona della movida, suscitando attenzione tra residenti e avventori. Gli inquirenti proseguono con le verifiche per fare luce sull’accaduto.

BRINDISI – La polizia indaga per far luce su una violenta aggressione che nella tarda serata di ieri (sabato 3 gennaio) è avvenuta nel centro di Brindisi. Un giovane migrante è stato trasportato in ospedale con una ferita alla testa. L'uomo ha perso molto sangue, ma non corre pericolo di vita.

