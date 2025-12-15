Movida violenta giovane aggredito in piazza Muzii | indaga la polizia

Nella notte tra sabato 13 e domenica 14 dicembre, piazza Muzii è stata teatro di un episodio di violenza che ha coinvolto un giovane aggredito da un gruppo di ragazzi. La polizia ha avviato le indagini per chiarire l’accaduto e stabilire eventuali responsabilità. La zona, nota per la movida, torna così sotto i riflettori per un episodio inquietante.

© Ilpescara.it - Movida violenta, giovane aggredito in piazza Muzii: indaga la polizia Ancora un episodio di violenza in piazza Muzii, zona di movida del centro cittadino. I fatti sarebbero avvenuti nella notte tra sabato 13 e domenica 14 dicembre, protagonista un gruppo di ragazzi.In particolare, stando alle prime frammentarie informazioni, un giovane sarebbe stato aggredito da.

