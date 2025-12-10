Napoli controlli della Polizia nella zona della movida a Mergellina
Nella zona di Mergellina a Napoli, la Polizia di Stato ha intensificato i controlli durante la movida, identificando 178 persone e controllando 32 veicoli. L'operazione mira a garantire maggiore sicurezza e prevenzione, assicurando un ambiente più protetto per residenti e visitatori nelle aree di maggiore afflusso.
Identificate 178 persone e controllati 32 veicoli nei servizi della Polizia di Stato a Mergellina e largo Sermoneta per aumentare sicurezza e prevenzione a Napoli. Nei giorni appena trascorsi, la Polizia di Stato ha intensificato le attività di vigilanza nella zona della movida degli “chalet” di Mergellina e in largo Sermoneta, aree particolarmente frequentate nel fine settimana. Verifiche su persone e veicoli. Gli agenti dell’ Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, insieme al personale della Polizia Locale, hanno svolto controlli mirati sia ai flussi pedonali che ai veicoli in transito. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
Napoli, controlli nella movida: 16enne fermato con due coltelli per un Reel
Napoli: Controlli a tappeto dei carabinieri del nucleo radiomobile per la sicurezza stradale. Automedica sequestrata
Napoli: Controlli a tappeto dei carabinieri per la sicurezza stradale. Automedica sequestrata
#Napoli -Terremoto in città , il Prefetto convoca #CentroCoordinamentoSoccorsi e dopo i controlli anche il Sindaco #Manfredi rassicura la popolazione.. #Sisma #Prefettura #ComuneDiNapoli #NanoTV Vai su Facebook
Controlli anti-droga intensificati nell'area nord di Napoli: quattro arresti - Ad Acerra quasi tre chili di stupefacenti nascosti nell'area condominiale di un palazzo. Afragola: giovane pusher scoperto in flagranza di reato dalla @Polizia @TgrRai Vai su X
Napoli: controlli nella movida e operazioni della Polizia di Stato in città. - Operazioni a Chiaia, San Carlo Arena, Volla, A16 e Via Foria. Lo riporta msn.com
