napoli controlli della polizia nella zona della movida a mergellina

Identificate 178 persone e controllati 32 veicoli nei servizi della Polizia di Stato a Mergellina e largo Sermoneta per aumentare sicurezza e prevenzione a Napoli. Nei giorni appena trascorsi, la Polizia di Stato ha intensificato le attività di vigilanza nella zona della movida degli "chalet" di Mergellina e in largo Sermoneta, aree particolarmente frequentate nel fine settimana. Verifiche su persone e veicoli. Gli agenti dell' Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, insieme al personale della Polizia Locale, hanno svolto controlli mirati sia ai flussi pedonali che ai veicoli in transito.