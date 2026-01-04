Gessica Allegni | Liscio patrimonio Unesco Al via il lavoro sul dossier candidatura nel 2028

Gessica Allegni, assessora alla cultura nella regione, ha avviato il lavoro sul dossier di candidatura del Liscio a patrimonio Unesco, con l’obiettivo di presentarlo nel 2028. Un impegno che segue il suo primo anno in carica, durante il quale ha promosso iniziative per valorizzare il patrimonio culturale locale. La candidatura mira a riconoscere ufficialmente il Liscio come bene immateriale di grande valore culturale e identitario.

Proprio un anno fa, la bertinorese Gessica Allegni (ex sindaca) iniziava il suo mandato da assessora alla cultura, parchi, pace e pari opportunità nella giunta regionale guidata dal presidente Michele de Pascale. Allegni, com’è stato il lavoro in questi dodici mesi? "Un anno sicuramente molto intenso con molti elementi di novità che ho cercato di affrontare con umiltà, cercando di conoscere, ascoltare, studiare, non risparmiandomi: ho cercato di girare dalla provincia di Piacenza a quella di Rimini, dai comuni più piccoli ai capoluoghi. Sono stata in oltre 70 comuni, in alcuni di questi anche più volte, mentre ho preso parte a oltre 200 tra incontri e iniziative". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

