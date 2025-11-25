Presentato il dossier per la candidatura del Gran Sasso a patrimonio immateriale dell’umanità Unesco
È stato presentato il dossier per la candidatura del Gran Sasso a patrimonio immateriale dell’umanità Unesco.La presentazione, alla quale hanno partecipato il presidente della giunta regionale, Marco Marsilio, e il suo vice, Emanuele Imprudente (che è anche assessore all'Agricoltura), si è svolta. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
