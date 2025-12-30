L'evento segna un passaggio importante nel percorso di riconoscimento della Luminara di Pisa come patrimonio immateriale dell'umanità UNESCO. Ricercatori della Sapienza di Roma si occuperanno della preparazione del dossier di candidatura, passando dall'atto di indirizzo a un impegno concreto. Questo processo rappresenta un passo fondamentale per valorizzare e tutelare questa tradizione culturale, sottolineando l'importanza del patrimonio storico e identitario della città.

Da un atto di indirizzo, si passa a un atto concreto. L'amministrazione di Pisa, come annunciato a ottobre, punta a far riconoscere la Luminara di San Ranieri dall'Unesco come patrimonio culturale immateriale dell'umanità. A dar man forte al progetto sarà l'università Sapienza di Roma

Luminara patrimonio Unesco: del dossier per la candidatura se ne occuperanno ricercatori della Sapienza di Roma

