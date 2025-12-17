pistola alla tempia di uno studente poi la rapina o ci dai quello che hai o muori

Un giovane ha minacciato uno studente con una pistola puntata alla testa, chiedendogli di consegnare i suoi beni. L'episodio, avvenuto a Siena il 17 dicembre 2025, ha scosso la comunità e sollevato preoccupazioni sulla sicurezza nelle zone frequentate dai giovani.

Siena, 17 dicembre 2025 – “O mi dai tutto quello che hai oppure muori ora ”. Pronunciando questa frase, in inglese per farsi comprendere dallo studente straniero, il ragazzino gli aveva puntato alla testa la pistola. Si scoprirà solo dopo che probabilmente era stata usata una Beretta giocattolo, la custodia fu ritrovata dentro la macchina teatro della rapina. La condanna diventa definitiva. Chiude gli avvocati in casa sale sul tetto e si getta nel vuoto Compiuta da due giovanissimi, uno di 21 anni e l’altro di 19, che ieri sono comparsi davanti al gup Andrea Grandinetti. Alcuni amici hanno atteso con loro l’udienza, sin da inizio mattina, dando sostegno agli amici. Lanazione.it

