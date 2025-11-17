A Tom Cruise l' Oscar onorario | fare film non è quello che faccio è quello che sono

Nel corso della cerimonia dei Governors Award, è stato consegnato ieri a una delle più grandi star di Hollywood l'Oscar onorario. E nel riceverlo, Tom Cruise ha ringraziato con un discorso all'altezza della sua fama e della sua reputazione. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - A Tom Cruise l'Oscar onorario: "fare film non è quello che faccio, è quello che sono"

Altri contenuti sullo stesso argomento

CiakClub. . Dwayne Johnson è The Smashing Machine, un film che gli calza a pennello fin dal titolo, ma per cui si è dovuto rimettere completamente in gioco. Abbiamo imparato a conoscere The Rock per grandi blockbuster come Jumanji, Jungle Cruise e Fas - facebook.com Vai su Facebook

A Tom Cruise l'Oscar onorario: "fare film non è quello che faccio, è quello che sono" - Nel corso della cerimonia dei Governors Award, è stato consegnato ieri a una delle più grandi star di Hollywood l'Oscar onorario. Lo riporta comingsoon.it

Tom Cruise riceve l’Oscar onorario ai Governors Awards: “Fare film non è quello che faccio, è quello che sono” - Scopri il discorso emozionante di Tom Cruise ai Governors Awards, dove ha ricevuto l’Oscar onorario celebrando il potere del cinema e la sua carriera. Da cinefilos.it

Tom Cruise ritira l'Oscar alla carriera: "Fare film non è ciò che faccio, è ciò che sono" - Emozionato e commosso, il divo di Top Gun e Mission: Impossible ha celebrato il mestiere del cinema ritirando l'importante riconoscimento. Secondo movieplayer.it