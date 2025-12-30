Le formazioni iniziali dei team partecipanti all’AFCON 2025 sono state ufficialmente confermate. Comore e Mali completeranno il loro percorso nel Gruppo A lunedì a Casablanca. Questa notizia segna un passaggio importante nel torneo, con le squadre pronte a scendere in campo per le rispettive sfide. Restano da seguire gli sviluppi e le eventuali variazioni che potrebbero influenzare il prosieguo della competizione.

Comore e Mali completeranno il loro cammino nel Gruppo A della Coppa d'Africa 2025 (AFCON) lunedì a Casablanca. I Coelacanths devono vincere per evitare l'eliminazione e avere una forte possibilità di raggiungere gli ottavi, dopo aver perso contro il Marocco, favorito della nazione ospitante e del torneo, prima di pareggiare 0-0 con lo Zambia. Il Mali, che ha seguito un pareggio per 1-1 contro lo Zambia con un punto notevole contro il Marocco con lo stesso punteggio, passerà automaticamente il turno se evita la sconfitta e lo Zambia non batte gli Atlas Lions nel girone decisivo simultaneo.

AFCON 2025 confermate le formazioni iniziali

