Formazioni confermate per il derby catalano

Le formazioni del derby catalano sono state ufficializzate. Dopo la pausa invernale, il Barcellona si prepara ad affrontare una sfida impegnativa in trasferta. Di seguito le scelte dei due club per questa importante giornata di campionato.

Il Barcellona torna dalla sosta invernale con una trasferta difficile. Il Barcellona farà visita ai rivali locali dell'Espanyol per un derby catalano che si propone come un test difficile per i campioni in carica della Liga. Gli uomini di Hansi Flick sono quattro punti di vantaggio sul Real Madrid in testa alla Liga mentre riprendono la loro stagione dopo la pausa invernale. Ma l'Espanyol è quinto e imbattuto in cinque gare, il che significa che è improbabile che siano facili in una partita che il Barça ha tradizionalmente dominato.

