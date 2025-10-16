Barcellona-Girona sabato 18 ottobre 2025 ore 16 | 15 | formazioni quote pronostici Derby catalano con segnature?

Un bel derby catalano per ripartire dopo la sosta: Barcellona–Girona è il piatto forte del sabato pomeriggio di Liga. Il momento della squadra di Flick si è improvvisamente complicato: la sconfitta col PSG in Champions, il bruttissimo scivolone di Siviglia e un alto numero di infortuni che limiterà anche per questa gara le scelte a . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Barcellona-Girona (sabato 18 ottobre 2025 ore 16:15): formazioni, quote, pronostici. Derby catalano con segnature?

