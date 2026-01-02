Espanyol-Barcellona sabato 03 gennaio 2026 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici Derby catalano per iniziare il 2026

L’atteso derby catalano tra Espanyol e Barcellona si svolgerà sabato 3 gennaio 2026 alle ore 21:00. Analizzeremo formazioni, quote e pronostici, offrendo un quadro obiettivo di questa tradizionale sfida. Negli ultimi anni, la differenza di valore tra le due squadre si è riflessa sui risultati, ma l’incontro rappresenta sempre un momento di particolare interesse per gli appassionati di calcio catalano.

Negli ultimi anni la sfida tra Espanyol e Barcellona è stata sempre molto sentita ma anche condizionata dall'evidente disparità delle forze in campo: la rosa dei blaugrana, come facilmente intuibile, è sempre parecchio superiore a quella dei Pericos. In questa stagione però, la squadra di Manolo Gonzalez sta avendo un rendimento clamoroso: nell'ultima del 2025

Il Barcellona è campione di Spagna: Yamal e Fermin Lopez stendono l'Espanyol e regalano il titolo a Flick - Il Barcellona è campione di Spagna: la squadra di Flick si assicura aritmeticamente il titolo con due giornate d'anticipo. corrieredellosport.it

Espanyol, tifosi contro il Presidente della Federazione Catalana per il caso Joan Garcia - Manca ormai sempre meno per l’ufficialità del passaggio dell’estremo difensore dall’Espanyol al Barcellona, le due ... tuttomercatoweb.com

Era nato con addosso i colori della parte "debole" di Barcellona. Ma invece di farsene un problema ne aveva fatto un vanto. Aveva sempre vestito sempre la maglia dell'Espanyol, lottando per uscire dalla ingombrante ombra dei cugini ricchi del Barça. Dani Jar - facebook.com facebook

#LALIGAEASPORTS | Riassunto della giornata 17: il Barcelona chiude l'anno in vetta, quattro punti sopra il Real Madrid. Vola l'Espanyol: quinta vittoria di fila; pareggi per Real Sociedad e Real Oviedo dopo l'esonero dei due allenatori. @StePicasso x.com

