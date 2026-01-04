Fontane di via Andiloro | Non si può chiudere il rubinetto è un sacco di acqua persa al minuto

Le fontane di via Andiloro, vicino alla parrocchia San Paolo alla Rotonda, sono un esempio di come l'acqua possa scorrere in modo continuo. In particolare, una delle fontane presenta un flusso costante, che suscita l'osservazione sulla gestione delle risorse idriche. È importante riflettere sull'uso consapevole dell'acqua, risorsa preziosa e limitata, per evitare sprechi inutili e promuovere comportamenti più responsabili.

