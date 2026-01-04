Fontane di via Andiloro | Non si può chiudere il rubinetto è un sacco di acqua persa al minuto
Le fontane di via Andiloro, vicino alla parrocchia San Paolo alla Rotonda, sono un esempio di come l'acqua possa scorrere in modo continuo. In particolare, una delle fontane presenta un flusso costante, che suscita l'osservazione sulla gestione delle risorse idriche. È importante riflettere sull'uso consapevole dell'acqua, risorsa preziosa e limitata, per evitare sprechi inutili e promuovere comportamenti più responsabili.
L'acqua scorre continuamente da una delle fontane di via Pasquale Andiloro, nei pressi della parrocchia santuario San Paolo alla Rotonda. Un cittadino di Reggio Calabria, diego bi, con un post pubblicato sul gruppo Facebook “Città Di Reggio Calabria: alla Vs. cortese attenzione” segnala che "non. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
