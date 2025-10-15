Bevendo acqua del rubinetto si evitano 460 milioni di bottiglie di plastica e si risparmia 600 euro all' anno

Forlitoday.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Acqua del rubinetto: se non la bevi, forse non sai cosa ti perdi; berla, infatti, non è più solo una questione di comodità, ma una scelta che parla di rispetto per l’ambiente, attenzione alla salute e risparmio economico per le famiglie”. Lo dice il gruppo Hera, che con il suo report ‘In buone. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

