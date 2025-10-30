Alto livello di nitrato | vietato l' uso alimentare per l' acqua del rubinetto

Vietato l'utilizzo dell'acqua per scopi potabili e alimentari nell'abitato di Maielli, a Santa Maria a Vico. E' questo il provvedimento preso dall'amministrazione comunale a seguito della comunicazione dell'Asl avvenuta oggi (30 ottobre) a seguito delle analisi nel punto di prelievo di via. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Scopri altri approfondimenti

L’intenzione del Bournemouth è di riscattare Álex Jiménez dal Milan a prescindere delle condizioni dell’obbligo concordato in estate visto l’alto livello che inizia a mostrare in Premier. Quando il club inglese sarà proprietario del cartellino dello spagnolo, il Rea - X Vai su X

Italia femminile, Soncin: "Una prova di alto livello" - facebook.com Vai su Facebook

In Alto Adige livello di assistenza ai bambini piccoli oltre 40% - Nel 2024, 5232 bambini di età compresa fra i tre mesi e i tre anni sono stati accuditi e accompagnati in un servizio per la prima infanzia. Segnala ansa.it