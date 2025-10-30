Alto livello di nitrato | vietato l' uso alimentare per l' acqua del rubinetto

Casertanews.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Vietato l'utilizzo dell'acqua per scopi potabili e alimentari nell'abitato di Maielli, a Santa Maria a Vico. E' questo il provvedimento preso dall'amministrazione comunale a seguito della comunicazione dell'Asl avvenuta oggi (30 ottobre) a seguito delle analisi nel punto di prelievo di via. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Immagine generica

