FolGav ripartire da zero Il girone di ritorno inizia con uno scontro salvezza

Il girone di ritorno del Follonica Gavorrano inizia con una partita decisiva, in un momento in cui la squadra si trova in una posizione di classifica difficile. La volontà di ripartire da zero e rinnovarsi rappresenta un’opportunità per affrontare con determinazione le sfide rimanenti. Un nuovo inizio per migliorare e cercare di risalire la graduatoria, mantenendo un atteggiamento equilibrato e concentrato.

Ripartire da zero. Azzerare. Sono questi i buoni propositi per il 2026 del Follonica Gavorrano che oggi inizia il girone di ritorno con una posizione di classifica non invidibiabile. E subito uno scontro salvezza. Oggi alle 14.30 infatti il Follonica Gavorrano di mister Lucio Brando affronterà il Cannara allo stadio Spoletini: i biancorossoblù si presentano dopo la sconfitta per 6-1 subita in casa del Tau Calcio Altopascio. Adesso però c’è tanta voglia di ripartire nel migliore dei modi e il Follonica Gavorrano intende farlo già dalla trasferta contro la squadra umbra, che si presenta dopo la sconfitta casalinga per 2-4 ad opera del Foligno. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - FolGav, ripartire da zero. Il girone di ritorno inizia con uno scontro salvezza Leggi anche: Inizia da Chieri il girone di ritorno del Bisonte Firenze Leggi anche: Tra sogni playoff e battaglie salvezza: la Serie A1 accende il girone di ritorno con cinque match Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. FolGav, ripartire da zero. Il girone di ritorno inizia con uno scontro salvezza. FolGav, ripartire da zero. Il girone di ritorno inizia con uno scontro salvezza - Sono questi i buoni propositi per il 2026 del Follonica Gavorrano che oggi inizia il girone di ritorno con una posizione di classifica non invidibiabile. msn.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.