Tra sogni playoff e battaglie salvezza | la Serie A1 accende il girone di ritorno con cinque match

La ripresa del campionato di Serie A1 femminile di volley porta con sé emozioni e sfide cruciali. Con cinque incontri in programma nella prima giornata di ritorno, il torneo si infiamma tra sogni di playoff e battaglie per la salvezza. Milano e Scandicci hanno già disputato il loro turno in anticipo, lasciando spazio alle altre squadre per affrontare questa nuova fase della stagione.

Prima giornata di ritorno del campionato di serie A1 femminile di volley con cinque partite, visto che Milano e Scandicci hanno già disputato il loro turno in anticipo per la concomitanza con il Mondiale per club che sta entrando nella fase decisiva. Una giornata che presenta alcune sfide molto interessanti con tre delle cinque big del torneo nuovamente in campo. Milano guioca il derby di Bergamo, Chieri ospita Firenze nell’anticipo di domani e Novara affronta in casa il fanalino di coda San Giovanni in Marignano. Il turno si apre sabato con Chieri–Firenze, una sfida tra due squadre che vivono momenti molto diversi. Oasport.it Tra sogni playoff e battaglie salvezza: la Serie A1 accende il girone di ritorno con cinque match Tra sogni playoff e battaglie salvezza: la Serie A1 accende il girone di ritorno con cinque match - Prima giornata di ritorno del campionato di serie A1 femminile di volley con cinque partite, visto che Milano e Scandicci hanno già disputato il loro ... oasport.it Cantù, Moraschini: "Priorità salvezza. Poi i sogni" - Esperienza, talento, determinazione e cultura cestistica al servizio di una neopromossa molto particolare. tuttosport.com Juve-Pafos 2-0: McKennie, una magia tiene vivi i sogni Champions. David gol e abbraccio a Spalletti https://tinyurl.com/5b6s4j72 - facebook.com facebook © Oasport.it - Tra sogni playoff e battaglie salvezza: la Serie A1 accende il girone di ritorno con cinque match

Alfredo Cardella torna al Castelnuovo 20 anni dopo e corona un sogno

Video Alfredo Cardella torna al Castelnuovo 20 anni dopo e corona un sogno Video Alfredo Cardella torna al Castelnuovo 20 anni dopo e corona un sogno