A Firenze, un flash mob agli Uffizi ha visto la presenza di striscioni e bandiere nella sala di Botticelli, con l’obiettivo di esprimere solidarietà al popolo palestinese. L’iniziativa, svolta di fronte ai capolavori rinascimentali, intende evidenziare la resistenza di oltre 78 anni contro le politiche di occupazione e violenza di Israele. L’evento si inserisce nel contesto di una mobilitazione più ampia di sostegno alla causa palestinese.

Un'iniziativa, spiegano in una nota, "di fronte ai capolavori di uno dei maestri del Rinascimento" per "sottolineare la straordinaria forza e determinazione del popolo palestinese che da 78 anni resiste al colonialismo, alla pulizia etnica, all'occupazione militare e al genocidio da parte di Israele" L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Firenze, pro Pal: flash mob agli Uffizi, striscioni contro Israele e bandiere nella sala di Botticelli

