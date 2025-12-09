Il flash mob di Più Europa per accogliere Zelensky a Palazzo Chigi con bandiere Ue e ucraine – Il video
(Agenzia Vista) Roma, 09 dicembre 2025 Le bandiere dell'Ue e delll'ucraina nel flashmob di +Europa organizzato fuori da Palazzo Chigi in occasione della visita del Presidente ucraino. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev
Flash mob +Europa contro Orban a Palazzo Chigi: “Dittatore con i soldi nostri”
Roma, flash mob +Europa e Meglio Legale: fermati attivisti
Flash mob imbarazzante di +Europa: attivisti travestiti da animali alla conferenza sulle droghe (video)
Il flash mob di Più Europa per Zelensky. Hallisey: "Saremo in piazza con Sensi. Il Pd non sia timido su Kyiv". Di @riccardocarly Vai su X
Ucraina, flash mob di +Europa alla prima della Scala a Milano - facebook.com Vai su Facebook
