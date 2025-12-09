Il flash mob di Più Europa per accogliere Zelensky a Palazzo Chigi con bandiere Ue e ucraine – Il video

Open.online | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Agenzia Vista) Roma, 09 dicembre 2025 Le bandiere dell'Ue e delll'ucraina nel flashmob di +Europa organizzato fuori da Palazzo Chigi in occasione della visita del Presidente ucraino. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

