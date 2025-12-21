Fiorentina Udinese le pagelle viola | Parisi il migliore un jolly prezioso Bene Fagioli e Kean
Firenze, 21 dicembre 2025 – Ecco le pagelle della Fiorentina nella vittoria per 5-1 contro l’Udinese. De Gea 6 - Fino all'Eurogol di Solet era stata normale amministrazione. Avrebbe voluto chiudere la partita senza subire gol, proprio per dare un senso di completezza a una partita quasi senza macchia. Dodo 6,5 - In netta ripresa con la piacevole sensazione che la catena di destra possa funzionare al meglio, soprattutto se Parisi continua ad avere questa attitudine. Qualche accelerazione come ai tempi belli. Anche per lui potrebbe essere l’inizio della riscossa. Pongracic 6 - Partita onesta del difensore croato che non corre eccessivi pericoli dalle sue parti e limita anche le sue sortite in avanti, anche perché stavolta i centrocampisti funzionano e lui deve solo badare a fare filtro. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Leggi anche: Fiorentina, le pagelle: De Gea è il migliore, Dodo e Fagioli steccano ancora
Leggi anche: Fiorentina-Aek Atene, le pagelle viola: sufficienza solo per De Gea e Parisi
Losanna-Fiorentina 1-0, le pagelle: Lekoueiry star, flop Nicolussi Caviglia; Fiorentina-Verona 1-2, pagelle e tabellino: Orban gela i viola, Fagioli e Kean ci provano, Bella-Kotchap è un muro; Losanna-Fiorentina, le pagelle di CM: Dzeko e Nicolussi Caviglia i peggiori, la Viola ha mollato completamente; Fiorentina-Verona, le pagelle. In tanti steccano, si salva solo Parisi.
Fiorentina-Udinese 5-1 pagelle: Kean torna a ballare, si sveglia anche Gudmundsson, Vanoli salvo - 1, top e flop: Kean doppietta, vola Gudmundsson, si sveglia Fagioli. sport.virgilio.it
Fiorentina Udinese, le pagelle viola: Parisi il migliore, un jolly prezioso. Bene Fagioli e Kean - La prima sospirata vittoria dell’undici di Vanoli: voto 7 all’allenatore, che cambia modulo dando nuova linfa alla sua squadra. sport.quotidiano.net
Fiorentina-Udinese 5-1, gol e highlights: prima vittoria in campionato per la Viola - 1, gol e highlights: prima vittoria in campionato per la Viola ... sport.sky.it
STADIO ARTEMIO FRANCHI La Fiesole fa il suo ingresso al 20esimo minuto FIORENTINA - Udinese 21/12/2025 serieA #ultrasitalia #Fiorentina #appartenenza #SerieA #Udinese - facebook.com facebook
Pagelle Fiorentina Udinese, ecco i TOP e FLOP del match della sedicesima giornata di Serie A x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.