Firenze, 21 dicembre 2025 – Ecco le pagelle della Fiorentina nella vittoria per 5-1 contro l’Udinese. De Gea 6 - Fino all'Eurogol di Solet era stata normale amministrazione. Avrebbe voluto chiudere la partita senza subire gol, proprio per dare un senso di completezza a una partita quasi senza macchia. Dodo 6,5 - In netta ripresa con la piacevole sensazione che la catena di destra possa funzionare al meglio, soprattutto se Parisi continua ad avere questa attitudine. Qualche accelerazione come ai tempi belli. Anche per lui potrebbe essere l’inizio della riscossa. Pongracic 6 - Partita onesta del difensore croato che non corre eccessivi pericoli dalle sue parti e limita anche le sue sortite in avanti, anche perché stavolta i centrocampisti funzionano e lui deve solo badare a fare filtro. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Fiorentina Udinese, le pagelle viola: Parisi il migliore, un jolly prezioso. Bene Fagioli e Kean

