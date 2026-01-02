Rubano file al commercialista Gian Gaetano Bellavia oltre 100 vip nelle sue carte | a processo un'ex dipendente
La Procura di Milano ha disposto il rinvio a giudizio di un'ex dipendente dello studio di Gian Gaetano Bellavia, noto commercialista ed esperto. L'accusa riguarda il furto di oltre 100 file contenenti dati di clienti, tra cui numerosi VIP. Il processo evidenzia le sfide legate alla sicurezza dei dati in ambito professionale.
La Procura di Milano ha disposto il rinvio a giudizio con citazione diretta per un'ex dipendente dello studio di Gian Gaetano Bellavia, noto commercialista ed esperto.
Rubano file al commercialista Gian Gaetano Bellavia, oltre 100 vip nelle sue carte: a processo un'ex dipendente.
Rubano file al commercialista Gian Gaetano Bellavia, oltre 100 vip nelle sue carte: a processo un’ex dipendente - La Procura di Milano ha disposto il rinvio a giudizio con citazione diretta per un'ex dipendente dello studio di Gian Gaetano Bellavia, noto commercialista ... fanpage.it
