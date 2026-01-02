I segreti dei Vip rubati al commercialista Bellavia l’esperto di Report denuncia l’ex dipendente | un milione di file rubati da Renzi a Elkann

Un ex dipendente dello studio di Gian Gaetano Bellavia, noto commercialista e esperto di revisione bilanci, è stata rinviata a giudizio per accesso abusivo a sistema informatico. Secondo Report, avrebbe sottratto un milione di file contenenti informazioni di rilievo, coinvolgendo nomi come Renzi e Elkann. Questa vicenda mette in luce le criticità legate alla sicurezza dei dati sensibili nel settore finanziario e professionale.

Una ex dipendente dello studio di Gian Gaetano Bellavia, noto commercialista ed esperto di revisione bilanci, è stata rinviata a giudizio con citazione diretta per il reato di «accesso abusivo a un sistema informatico». L'accusa, partita proprio da Bellavia, è di aver sottratto « un milione di file costituenti il know how dello studio» e che contengono informazioni sensibili su centinaia di clienti, compresi molti nomi di alto profilo della politica italiana e del mondo imprenditoriale. Più di un milione di file sottratti. Gian Gaetano Bellavia è un nome assai noto in Italia sia tra i magistrati, visto che da decenni è consulente in molte inchieste di criminalità economica, sia per essere spesso ospite della trasmissione Report, in onda su Rai Tre.

