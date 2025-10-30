Aiutatemi a trovare chi ha aggredito mio figlio parla il padre dell’undicenne picchiato

Una brutale aggressione ad un ragazzino di undici anni a Casoria. Un uomo, infastidito da una pallina con cui tre giovani stavano giocando, inveisce verbalmente e fisicamente contro un minore. Abbiamo incontrato il padre della vittima, che preferisce restare anonimo. L’uomo afferra il ragazzo e inizia a schiaffeggiarlo con violenza. Il video fa il giro . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

