Bilancio del Comune di Bergamo opere pubbliche per 30 milioni Gandi | Ma ancora tagli dal governo
LE PREVISIONI. Crescono le spese per nidi, assistenza scolastica e grave marginalità. «Nonostante le difficoltà che vivono i Comuni, servizi garantiti senza chiedere grandi sacrifici». 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
