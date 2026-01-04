Epifania con freddo e temporali le previsioni della settimana Protezione Civile dirama allerta meteo

Le previsioni meteo per questa settimana segnalano un peggioramento delle condizioni atmosferiche, con l’arrivo di aria fredda di origine artica sulla Campania durante l’Epifania. Temporali e temperature in calo caratterizzeranno i prossimi giorni, con la Protezione Civile che ha emesso un’allerta meteo. Si consiglia di monitorare gli aggiornamenti e adottare le necessarie precauzioni per affrontare le condizioni di freddo e maltempo.

Aria più fredda di matrice artica raggiungerà la Campania a partire dalla giornata dell'Epifania con un peggioramento generale delle condizioni del tempo che durerà fino alla giornata di mercoledì. Lo confermano i meteorlogi di 3bmeteo.com nelle loro previsioni per la settimana in provincia di. Freddo, anzi freddissimo. Possibili nevicate alla Befana e nel fine settimana; Previsioni neve per l'Epifania, freddo polare sull'Italia: dove nevicherà nel weekend; Temporali su Napoli e sulla Campania: ecco la prima allerta meteo del 2026; Torna la neve nelle Marche, ecco dove. Epifania con freddo e pioggia: le previsioni meteo.

Epifania tra freddo e pioggia a Salerno: le previsioni meteo - Le massime previste all’Epifania saranno comprese tra 12 e 15°C, non oltre i 10°C mercoledì 7, come annuncia Carlo Migliore di 3bmeteo. salernotoday.it

Meteo, settimana dell'Epifania al via con freddo, maltempo e neve a bassa quota - Correnti fredde e maltempo in molte regioni: tra lunedì e l'Epifania molte piogge in vista e neve fino a bassa quota. meteo.it

Tg2. . #Epifania con il #maltempo su tutta #Italia. Pioggia, ma anche freddo e neve. Fiocchi possibili in pianura. Allerta gialla in 5 regioni per rischio idrogeologico. Al #Tg2Rai ore 13,00 #4gennaio - facebook.com facebook

Ponte #Epifania con vento, pioggia, freddo e #neve su mezza Italia, anche in pianura. Ecco dove x.com

