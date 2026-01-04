Epifania con freddo e temporali le previsioni della settimana Protezione Civile dirama allerta meteo

Le previsioni meteo per questa settimana segnalano un peggioramento delle condizioni atmosferiche, con l’arrivo di aria fredda di origine artica sulla Campania durante l’Epifania. Temporali e temperature in calo caratterizzeranno i prossimi giorni, con la Protezione Civile che ha emesso un’allerta meteo. Si consiglia di monitorare gli aggiornamenti e adottare le necessarie precauzioni per affrontare le condizioni di freddo e maltempo.

Aria più fredda di matrice artica raggiungerà la Campania a partire dalla giornata dell’Epifania con un peggioramento generale delle condizioni del tempo che durerà fino alla giornata di mercoledì. Lo confermano i meteorlogi di 3bmeteo.com nelle loro previsioni per la settimana in provincia di. 🔗 Leggi su Casertanews.it

