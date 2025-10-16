Maltempo | fra le regioni oggi in allerta per temporali la Puglia centrosud della regione in codice arancione Protezione civile previsioni meteo

Fra le regioni oggi in allerta per temporali (immagine di home page tratta da schema diffuso dal dipartimento della protezione civile) c’è la Puglia. Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità fino alle 20. Si fa riferimento a “precipitazioni da sparse a diffuse, a prevalente carattere temporalesco specie sui settori meridionali, con quantitativi cumulativo generalmente moderati, fino a puntualmente elevati; sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui restanti settori, con quantitativi cumulati moderati. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento. 🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Maltempo: fra le regioni oggi in allerta per temporali la Puglia, centrosud della regione in codice arancione Protezione civile, previsioni meteo

