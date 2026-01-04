Elenchi regionali ecco la novità delle immissioni in ruolo docenti 2026 27 Chi partecipa chi ha la precedenza e chi la riserva SCARICA LA GUIDA

Elenchi regionali, novità per le immissioni in ruolo docenti 2026/27: chi può partecipare, chi ha priorità e come riservare il posto. Il Ministero ha condiviso con i sindacati la bozza del decreto riguardante queste procedure, inserito nel DL 45/2025. Per un’analisi dettagliata, scarica la guida aggiornata e scopri tutte le informazioni utili.

