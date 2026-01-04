Elenchi regionali ecco la novità delle immissioni in ruolo docenti 2026 27 Chi partecipa chi ha la precedenza e chi la riserva SCARICA LA GUIDA
Elenchi regionali, novità per le immissioni in ruolo docenti 2026/27: chi può partecipare, chi ha priorità e come riservare il posto. Il Ministero ha condiviso con i sindacati la bozza del decreto riguardante queste procedure, inserito nel DL 45/2025. Per un’analisi dettagliata, scarica la guida aggiornata e scopri tutte le informazioni utili.
Il Ministero ha presentato ai sindacati la BOZZA del decreto relativo agli elenchi regionali per il ruolo, previsto dal DL 452025. Il testo avrebbe dovuto essere pubblicato entro il 31 dicembre, ma la data non è stata rispettata. Se ne riparlerà a gennaio.
