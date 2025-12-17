Elenchi regionali per il ruolo 2026 27 | ecco chi si può iscrivere Criteri e modalità BOZZA Ordinanza
L'articolo presenta gli elenchi regionali per il ruolo 2026/27, illustrando criteri e modalità di iscrizione. Con l'introduzione di uno nuovo strumento di assunzione, le immissioni in ruolo del personale docente saranno ottimizzate per favorire un miglior abbinamento tra posti disponibili e candidati dei concorsi ordinari.
Le immissioni in ruolo del personale docente, dall'anno scolastico 202627, saranno realizzate con un nuovo strumento di assunzione che punta a massimizzare l'incontro tra posti disponibili e candidati dei concorsi ordinari. In tanti casi si renderà necessario uno spostamento di regione, compensato dall'accesso al ruolo. Ecco come funzioneranno gli elenchi regionali per il ruolo. Dopo l'informativa al Ministero, è nostra ospite Chiara Cozzetto della Presidenza Anief. L'articolo Elenchi regionali per il ruolo 202627: ecco chi si può iscrivere. Criteri e modalità. BOZZA Ordinanza . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
