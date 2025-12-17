Elenchi regionali per il ruolo 2026 27 | ecco chi si può iscrivere Criteri e modalità BOZZA Ordinanza

L'articolo presenta gli elenchi regionali per il ruolo 2026/27, illustrando criteri e modalità di iscrizione. Con l'introduzione di uno nuovo strumento di assunzione, le immissioni in ruolo del personale docente saranno ottimizzate per favorire un miglior abbinamento tra posti disponibili e candidati dei concorsi ordinari.

