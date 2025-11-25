Elenchi regionali per il ruolo docenti dal 2026 27 | si attende il decreto Chi può iscriversi quando saranno utilizzati Con risposte dei sindacalisti
Assunzione docenti anno scolastico 202627: è presto per pensarci? Nooo. i docenti precari ci pensano ogni giorno. Ecco le novità per gli ELENCHI REGIONALI PER IL RUOLO. Il decreto attuativo è previsto entro il 31 dicembre 2025. Attesa nelle prossime settimane la convocazione dei sindacati. La norma è prevista dal DL 452025 convertito con modificazioni dalla L. 5 giugno 2025, n. 79 e riguarda sia le classi di concorso che il sostegno, sia infanzia primaria che secondaria. L'articolo Elenchi regionali per il ruolo docenti dal 202627: si attende il decreto. Chi può iscriversi, quando saranno utilizzati. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
