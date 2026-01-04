Delitto di Garlasco spuntano due nuove testimonianze dirette
Sul delitto di Garlasco, emergono due nuove testimonianze dirette che potrebbero influenzare l’andamento delle indagini. L’omicidio di Chiara Poggi, avvenuto nel 2007, rimane uno dei casi più discussi degli ultimi anni. Queste dichiarazioni potrebbero fornire elementi utili a fare chiarezza sui fatti e a ridefinire gli scenari investigativi in corso.
Potrebbero aprirsi nuovi scenari investigativi sul delitto di Garlasco, l’omicidio di Chiara Poggi, avvenuto il 13 agosto 2007. Nelle ultime ore è emersa una novità rilevante: due testimonianze dirette, finora mai rese pubbliche, che sarebbero state individuate dal giornalista Alessandro De Giuseppe, inviato del programma Le Iene. Le informazioni sono state anticipate dallo stesso De Giuseppe durante una diretta sul canale Bugalalla Crime, condotto da Francesca Bugamelli, anche se – ha precisato – alcuni dettagli non possono ancora essere divulgati perché al vaglio delle autorità competenti. Garlasco, le indagini parallele e lo scoop congelato. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
